Oltre 600 nuove carte di identità elettroniche a Latina | boom di richieste nei due open day

Nel mese di novembre e dicembre, il Comune di Latina ha organizzato due open day dedicati al rilascio delle carte di identità elettroniche, che hanno registrato un notevole successo. Oltre 600 nuove carte sono state emesse durante gli eventi, dimostrando l'interesse e la partecipazione dei cittadini per il servizio.

Oltre 600 nuove carte di identità elettroniche sono state emesse nel corso dei due open day che sono stati organizzati dal Comune di Latina nei fine settimana di novembre e dicembre. A tracciare un bilancio è stata la stessa amministrazione per voce dell'assessora ai Servizi demografici.

