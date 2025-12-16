Oltre 2000 biglietti in trenta minuti | per la Regione Siciliana il Sicilia Express è uno straordinario successo
La Regione Siciliana annuncia un grande risultato per il Sicilia Express, con oltre 2000 biglietti venduti in appena trenta minuti. L'iniziativa, pensata per facilitare l'accesso all'isola durante le festività natalizie, ha riscosso un forte successo, confermando l'interesse dei viaggiatori e l'efficacia del servizio.
«Straordinario successo del Sicilia Express»: così la Regione Siciliana commenta l'iniziativa adottata per fare raggiungere l’isola in treno durante le festività natalizie. Oltre duemila biglietti sono stati venduti già nei primi trenta minuti e sono rimasti disponibili gli ultimi posti per il viaggio di andata del 27 dicembre e il ritorno del 10 gennaio. Nel dettaglio, i biglietti per il treno. Feedpress.me
Ucraino continua a divertirsi in spiaggia nonostante le bombe russe a Berdyansk
Oltre 2000 biglietti in trenta minuti: per la Regione Siciliana il Sicilia Express è uno "straordinario successo" - Il Sicilia Express, spiega la Regione, è una misura pensata per consentire il rientro in Sicilia, soprattutto nei periodi di forte richiesta legati alle festività, di tanti siciliani che lavorano o ... msn.com
Il grande ritorno di NOTRE DAME DE PARIS Dal 26 febbraio 2026 l’opera popolare moderna più amata al mondo torna nei teatri italiani con oltre 120.000 biglietti già venduti. Sul palco anche un ritorno attesissimo: #GiòDiTonno riprende il ruolo iconico di - facebook.com facebook
Mondiale 2026, il paradosso dei biglietti della FIFA: oltre due milioni di richieste, ma prezzi altissimi che rischiano di compromettere l’accessibilità dell’evento! x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.