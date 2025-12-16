Olio falso rifiuti illeciti e frantoi abusivi | maxi operazione dei carabinieri forestali nel Chietino

Un’ampia operazione dei carabinieri forestali nel Chietino ha portato alla luce un vasto sistema di illegalità nel settore oleario, coinvolgendo olio falso, rifiuti illeciti e frantoi abusivi. L'operazione, denominata “Lampante”, ha svelato pratiche illecite diffuse nella provincia di Chieti, evidenziando la criticità del comparto e la necessità di interventi di tutela e controllo.

Si chiama "Lampante" l'operazione condotta dai carabinieri della Tutela forestale che ha fatto emergere una rete di illegalità diffuse nel settore oleario in provincia di Chieti. L'indagine, attiva nei mesi di ottobre e novembre, è stata guidata dal Nucleo forestale di Villa Santa Maria, con il.

