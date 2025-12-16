Olimpiadi entro l’inizio pronte solo 42 delle 98 opere previste ma è impossibile sapere i costi totali E Libera lancia l’allarme sulla trasparenza

A poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi invernali, solo 42 delle 98 opere previste sono pronte, mentre i costi totali restano incerti. In questo scenario, emergono preoccupazioni sulla trasparenza e sull'impatto ambientale dei lavori, con un focus sulle modalità di spesa e sulla reale portata dei cantieri in corso.

Quanto costano queste Olimpiadi invernali a costo zero? Qual è il numero reale delle opere in cantiere (molte ancora sulla carta, con fine lavori fissato al 2033)? Qual è il costo ambientale dei Giochi più green della storia? A che punto sono i cantieri di un piano olimpico che prevede principalmente interventi stradali o ferroviari, tanto che per ogni euro destinato alle opere indispensabili ai Giochi, se ne spendono 6,6 per opere di legacy (cioè di "eredità")? E ancora: come sta spendendo il Commissario alle Paralimpiadi i 328 milioni assegnati dal DL Sport? Il report delle associazioni, da Libera, al Cai, a Legambiente.