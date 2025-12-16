Le labbra old rose sono la tendenza beauty che conquista per la loro eleganza e versatilità. Questo colore sofisticato si adatta a tutte le carnagioni, trasformando il look con un tocco di raffinatezza. Ideale anche per chi di solito preferisce toni più neutri, le labbra old rose sono un must-have per un make-up semplice ma di grande stile.

© Amica.it - Old rose lips: questo è il colore di rossetto che sta bene proprio a tutte

Eleganti, sofisticate e incredibilmente versatili: le labbra old rose sono la tendenza beauty che conquista anche chi di solito afferma “il rosa non fa per me”. Del resto, le old rose lips sono state protagoniste di molte sfilate primavera estate 2026. Prima tra tutte quella di Chanel. Con le sue sfumature polverose e leggermente nude, il rossetto rosa antico è infatti uno di quei prodotti “furbi”, capace di valorizzare il sorriso senza mai risultare eccessivo. Perfetto per il giorno ma sorprendentemente adatto anche alla sera. A chi stanno bene i rossetti rosa antico?. La buona notizia è che il rossetto rosa antico sta bene a tutti (o quasi). Amica.it

