Ok al regolamento taxi con le licenze ottenute in provincia si potranno fare corse anche a Palermo

Il Consiglio metropolitano ha approvato il nuovo regolamento per il trasporto in taxi e noleggio con conducente. Grazie alle licenze ottenute in provincia, i titolari potranno effettuare corse anche a Palermo, ampliando le possibilità di operare e favorendo una maggiore flessibilità nel settore del trasporto locale.

Il Consiglio metropolitano ha approvato oggi il regolamento per il trasporto in taxi e noleggio con conducente. In sostanza, l'atto consente agli operatori con licenza rilasciata in altri Comuni della provincia (26 centri per la precisione, che ricadono in un'area in continuità con Palermo) di.

