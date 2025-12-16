Oggi 16 dicembre Santa Adelaide | l’imperatrice che trovò la protezione dell’Arcangelo Michele

Il 16 dicembre si celebra Santa Adelaide, imperatrice medievale e fondatrice di un monastero benedettino. Nota per la sua devozione e il suo ruolo di guida, Adelaide si affidò sempre alla protezione dell’Arcangelo Michele, figura di grande importanza nella sua vita e nella storia religiosa del suo tempo.

Imperatrice medievale, santa Adelaide fondò un monastero benedettino e nella sua vita si avvalse sempre della protezione speciale di san Michele Arcangelo. Sant'Adelaide, che si commemora oggi 16 dicembre, fu un'imperatrice e, come ci ricorda il Martirologio Romano "mostrò sobria giocondità verso i familiari, decorosa compostezza con gli estranei, instancabile pietà verso i poveri, minifica.

