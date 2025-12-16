Odermatt domina la prima prova sulla Saslong Paris subito competitivo | è terzo

Marco Odermatt apre al meglio la tappa di Coppa del Mondo in Val Gardena, dominando la prima prova sulla Saslong. L'atleta svizzero si piazza in testa, mentre Alexis Paris si mostra già competitivo, conquistando un ottimo terzo posto. La sfida prosegue con grande attesa per le prossime discese.

Marco Odermatt inaugura nel migliore dei modi la tappa di Coppa del Mondo in Val Gardena firmando il miglior tempo nella prima prova cronometrata sulla Saslong. Buoni segnali anche per Dominik Paris, terzo a meno di un secondo dallo svizzero, mentre Florian Schieder chiude dodicesimo. La pista gardenese si conferma selettiva in vista delle due discese e del superG in programma nei prossimi giorni. La lunga settimana di Coppa del Mondo di sci alpino in Val Gardena si apre nel segno di Marco Odermatt. Lo svizzero ha fatto registrare il miglior tempo nella prima prova cronometrata di discesa libera sulla Saslong, tracciato che ospiterà giovedì e sabato le gare ufficiali del circuito. Sportface.it

Odermatt domina la Saslong, doppietta svizzera

