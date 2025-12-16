Il cinema Odeon riapre a Ponsacco dopo anni di inattività, offrendo due proiezioni gratuite in occasione degli eventi natalizi. Con biglietti a soli 4 euro, l'iniziativa rappresenta un segnale di ripresa e di fermento culturale per la comunità locale. L'evento segna il ritorno del grande schermo nella città, inaugurando una nuova fase di attività cinematografica.

© Lanazione.it - Odeon, torna il cinema. Biglietti a soli 4 euro: "Un segnale forte"

Il grande schermo del cinema Oden torna ad accendersi dopo anni di inattività. torna a Ponsacco. Domani, il grande giorno, con due proiezioni gratuite nell’ambito degli eventi natalizi. "Grazie alla volontà del sindaco Gasperini e all’impegno dell’amministrazione, un nuovo impianto audio e una prima rassegna professionale riportano i ponsacchini al cinema", annuncia l’amministrazione comunale che ha destinato risorse alla dotazione di un nuovo impianto audio professionale e ha affidato la progettazione della rassegna a figure esperte del settore, con l’obiettivo di riportare i ponsacchini al cinema e restituire piena vitalità culturale allo storico edificio. Lanazione.it

