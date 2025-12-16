Odeon torna il cinema Biglietti a soli 4 euro | Un segnale forte
Il cinema Odeon riapre a Ponsacco dopo anni di inattività, offrendo due proiezioni gratuite in occasione degli eventi natalizi. Con biglietti a soli 4 euro, l'iniziativa rappresenta un segnale di ripresa e di fermento culturale per la comunità locale. L'evento segna il ritorno del grande schermo nella città, inaugurando una nuova fase di attività cinematografica.
Il grande schermo del cinema Oden torna ad accendersi dopo anni di inattività. torna a Ponsacco. Domani, il grande giorno, con due proiezioni gratuite nell’ambito degli eventi natalizi. "Grazie alla volontà del sindaco Gasperini e all’impegno dell’amministrazione, un nuovo impianto audio e una prima rassegna professionale riportano i ponsacchini al cinema", annuncia l’amministrazione comunale che ha destinato risorse alla dotazione di un nuovo impianto audio professionale e ha affidato la progettazione della rassegna a figure esperte del settore, con l’obiettivo di riportare i ponsacchini al cinema e restituire piena vitalità culturale allo storico edificio. Lanazione.it
