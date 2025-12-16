Occupato il liceo Giulio Cesare a Roma | polizia sul posto

Il liceo Giulio Cesare di Corso Trieste a Roma è stato recentemente occupato dagli studenti, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine. L'intervento delle forze di polizia è stato necessario per gestire la situazione e garantire la sicurezza all'interno dell'istituto. L'episodio si inserisce in un contesto di recenti proteste e azioni di studenti in diverse scuole della città.

Il Liceo Giulio Cesare di Corso Trieste a Roma è stato occupato nelle ultime ore. Sul posto la polizia. Fanpage.it Roma, choc per la Lista stupri trovata in un bagno del liceo Giulio Cesare Occupato il liceo Giulio Cesare a Roma: polizia sul posto - Il Liceo Giulio Cesare di Corso Trieste a Roma è stato occupato nelle ultime ore. fanpage.it

Occupato il liceo Giulio Cesare: solo 15 giorni fa era emersa una lista degli stupri nei bagni maschili - Dopo l’ondata di proteste dei mesi scorsi, gli ultimi giorni prima delle chiusure per le festività natalizie si fanno incandescenti ... roma.corriere.it

LICEO TALETE NEL DEGRADO, CITTA' METROPOLITANA STANZI FONDI di Paolo Ferrara e Federica Festa Consigliera Primo Municipio Roma M5S Oggi noi del M5S abbiamo fatto un sopralluogo al liceo Talete occupato. Abbiamo potuto vedere con i nostri - facebook.com facebook