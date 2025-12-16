Occhio Inter il Barcellona ha contattato gli agenti di Bastoni

Il Barcellona si interessano a Bastoni, difensore dell'Inter, come possibile rinforzo per la propria linea difensiva. La società catalana cerca un profilo affidabile, versatile, con esperienza internazionale e ancora potenziale di crescita, e ha già avviato i contatti con gli agenti del giocatore.

Il Barcellona guarda al mercato dei difensori con un identikit ben preciso: serve un profilo affidabile, duttile, con esperienza internazionale ma ancora margini di crescita. In questo quadro, secondo quanto riportato dal portale spagnolo Sport, il nome che fa brillare gli occhi alla dirigenza blaugrana è quello di Alessandro Bastoni. Il difensore mancino dell’Inter viene considerato in Catalogna un vero e proprio sogno proibito. Le sue qualità tecniche, la capacità di impostare dal basso e l’abitudine a giocare ad alti livelli lo rendono uno dei profili più apprezzati per rinforzare il reparto arretrato del Barça. Ilnerazzurro.it Inter-Barcellona 4-3 d.t.s: gol e highlights | Champions League Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. DIRETTA Tutte le notizie del 16 dicembre: Dumfries verso l’operazione, Vlahovic tra Milan e Barcellona - News di oggi martedì 16 dicembre qui su Calciomercato. calciomercato.it

