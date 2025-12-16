Occhio alla truffa svuota conto | i criminali usano i nomi di Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci

Una nuova truffa sta colpendo i cittadini italiani, con criminali che utilizzano i nomi di figure pubbliche come Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci. La Consob ha emesso un avviso di allerta, invitando i risparmiatori a prestare attenzione e a difendersi da questa frode che mira a svuotare i conti bancari.

© Ilgiornale.it - Occhio alla truffa svuota conto: i criminali usano i nomi di Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci Attenzione alla nuova truffa che sta mietendo vittime nel nostro Paese. A lanciare l'allarme è la Consob, che in un comunicato ha messo in guardia i risparmiatori. Fingendosi rappresentanti dell'Autorità, i criminali contattano via email i cittadini, convincendoli a versare importanti somme di denaro. Per trarre in inganno le vittime, i malviventi promettono servizi di recupero crediti, ma anche la possibilità di sbloccare dei fondi. Non solo. Decisi a svuotare i conti degli italiani, i cyber-criminali stanno anche usando l'immagine del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, o del giornalista Sigfrido Ranucci. Ilgiornale.it Occhi aperti: questa truffa ti svuota il conto (come riconoscerla?) Truffe a nome di Giorgia Meloni e Sigfrido Ranucci, email "svuota conto" e falso trading: oscurati dieci siti. L'allarme della Consob - L'Autorità guidata da Paolo Savona ha pubblicato un'avvertenza per mettere in guardia i risparmiatori sulle iniziative fraudolente ... leggo.it

Truffa svuota conto, lo Spoofing è in Italia: prelevano pochi euro alla volta, il sistema è subdolo - Una truffa subdola, nella quale chiunque può incappare e che mette a serio rischio i conti correnti degli utenti. macitynet.it

Un enorme grazie a tutto il pubblico pugliese che ci ha accolto con calore durante il nostro tour dello spettacolo "Occhio per Occhio, Dentiera per Dentiera - La truffa imperfetta!": da Bari a Mesagne, da Taranto a Matino, da Bisceglie a Foggia! Un ringraziame - facebook.com facebook