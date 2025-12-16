Occhio a esultare troppo sull' auto povera famiglia nel bosco e Albanese | quindi oggi

Un nuovo regolamento comunale a Como sta facendo discutere, con norme stringenti su dehor, ristoranti e bar. Il sindaco, eletto con una lista civica, ha adottato misure che appaiono molto stataliste, suscitando reazioni e polemiche. Di seguito i dettagli di questa vicenda che sta attirando l’attenzione pubblica.

© Ilgiornale.it - Occhio a esultare troppo sull'auto, povera famiglia nel bosco e Albanese: quindi, oggi... - C'è questa storia pazzesca a cui bisogna dare un po' di peso. Il sindaco di Como, che mi pare sia stato eletto con una lista civica, ha predisposto un regolamento per i dehor, i ristoranti e i bar tanto statalista da far accapponare la pelle. Visto che a quanto pare non gradisce colori sgargianti e variegati, impone per regola comunale che sui tavoli ci siano solo tovaglie monocolore e arredi grigi. Così: decide lui che così il centro è "più bello". Ci rendiamo conto? Guardate che può apparire qualcosa di piccolo, ma può diventare enorme. Già su insegne, tavoli all'aperto e tutto il resto i ristoratori devono sottostare a milioni di regole e regoline.

