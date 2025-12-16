Occhiali da sole i nuovi protagonisti dei look di lusso
Negli ultimi anni, gli occhiali da sole sono diventati i protagonisti dei look di lusso, trasformandosi da semplici accessori a veri e propri simboli di stile e prestigio. Questo cambiamento riflette un’evoluzione nel modo di concepire la moda eyewear, che si distingue per eleganza, innovazione e attenzione ai dettagli.
Negli ultimi anni, abbiamo assistito a un cambiamento drastico nel mercato dell'eyewear o, per meglio dire, nel modo di concepire un simbolo fashion senza eguali: gli occhiali da sole. Per rendersene conto, basta citare un dettaglio che i veri fashion victim non si sono certamente lasciati sfuggire nei mesi scorsi: Fedez, da anni punto di riferimento anche quando si parla di trend legati alla moda, con indosso un paio di Ray-Ban customizzati e tempestati di diamanti e pietre preziose rosse. Sì, gli occhiali da sole possono essere definiti, a ragione, come i nuovi protagonisti dei look di lusso.
