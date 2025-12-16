Obitorio di Palermo richieste folli per restituire le salme Arresti per corruzione

Un'indagine giudiziaria ha svelato un sistema di corruzione e concussione all’interno dell’obitorio del Policlinico di Palermo, con richieste insensate per la restituzione delle salme. L’inchiesta ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte, evidenziando un giro di pratiche illecite che da tempo operava nella struttura, mettendo in luce gravi irregolarità e malcostumi.

© Thesocialpost.it - Obitorio di Palermo, richieste folli per “restituire” le salme. Arresti per corruzione Un’inchiesta giudiziaria di ampia portata ha portato alla luce un sistema di corruzione e concussione che, secondo gli investigatori, operava da tempo all’interno dell’obitorio del Policlinico di Palermo. La Procura ha chiesto l’arresto per 15 persone, tra impiegati ospedalieri e titolari di agenzie funebri, ritenute parte di un’organizzazione strutturata. L’ipotesi di reato principale è associazione a delinquere, con un meccanismo illecito fondato su un vero e proprio “tariffario” per l’accesso alle salme e per velocizzare le pratiche di rilascio. Le indagini descrivono un contesto in cui il dolore dei familiari veniva trasformato in occasione di guadagno. Thesocialpost.it La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Business dell’obitorio al Policlinico di Palermo: mazzette per accelerare vestizione e restituzione delle salme. Chiesti 15 arresti: La Procura di Palermo ha chiesto l’arresto di 15 persone in relazione allo scandalo scoppiato all’obitorio del Policlinico di Palermo - facebook.com facebook Business del caro estinto a Palermo, 15 richieste di arresto. Indagati operatori dell'obitorio del Policlinico e titolari di imprese funebri #ANSA x.com

