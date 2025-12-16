Obitorio di Palermo richieste folli per restituire le salme Arresti per corruzione

Un'indagine giudiziaria ha svelato un sistema di corruzione e concussione all’interno dell’obitorio del Policlinico di Palermo, con richieste insensate per la restituzione delle salme. L’inchiesta ha portato all’arresto di diverse persone coinvolte, evidenziando un giro di pratiche illecite che da tempo operava nella struttura, mettendo in luce gravi irregolarità e malcostumi.

Un’inchiesta giudiziaria di ampia portata ha portato alla luce un  sistema di corruzione e concussione  che, secondo gli investigatori, operava da tempo all’interno dell’obitorio del  Policlinico di Palermo. La Procura ha chiesto l’arresto per  15 persone, tra impiegati ospedalieri e titolari di  agenzie funebri, ritenute parte di un’organizzazione strutturata. L’ipotesi di reato principale è  associazione a delinquere, con un meccanismo illecito fondato su un vero e proprio  “tariffario”  per l’accesso alle salme e per velocizzare le pratiche di rilascio. Le indagini descrivono un contesto in cui il dolore dei familiari veniva trasformato in occasione di guadagno. Thesocialpost.it

