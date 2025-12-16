© Anteprima24.it - Obiettivo incrociati, la mostra che parla di mondi e culture diverse

Tempo di lettura: 2 minuti La fotografia come opportunità di comunicare stati di animo, punti di vista e nel caso dei detenuti dell’ICAAT di Eboli anche la normalità e frammenti di vita quotidiana dietro le sbarre. È quanto racconterà la mostra fotografica “Obiettivi Incrociati”, realizzata dagli alunni del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti “Paulo Freire” di Salerno. Gli scatti sono frutto di un percorso didattico che, attraverso tre progetti differenti, ha consentito agli studenti, in maggioranza ragazzi extracomunitari e detenuti dell’ICATT di Eboli, di esplorare il mondo attraverso il loro sguardo. Anteprima24.it

