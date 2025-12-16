O Oriens splendore di luce eterna
L'Associazione Culturale Vox Humana è lieta di annunciare il tradizionale concerto di Natale che si terrà domenica 21 dicembre alle ore 17:00 nella Chiesa di S. Sisto in Cortevecchia, una delle più antiche chiese della città nel cuore del centro storico di Pisa.Il Vox Humana Ensemble diretto da.
O Oriens - die 21 decembris (tono O.P.)
