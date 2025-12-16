Nutrizionista Bernardi | La pasta rende felici e fa bene alla salute

La pasta, alimento simbolo della cucina italiana, è apprezzata in tutto il mondo non solo per il suo gusto, ma anche per i benefici che può offrire alla salute. Secondo la nutrizionista Bernardi, consumarla con moderazione può contribuire al benessere generale e alla felicità, sottolineando il suo ruolo positivo nella dieta quotidiana.

Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - E' uno degli alimenti più amati al mondo, ma oltre a essere buona, la pasta fa anche bene. Anzi, è "una componente preziosa di diete sane e sostenibili", come sostengono gli esperti e nutrizionisti di tutto il mondo nel documento di consesnus 'Healthy Pasta Meal'. Eppure anche in Italia, dove il suo consumo raggiunge i 23 kg pro capite l'anno e viene portata in tavola mediamente 5 volte a settimana, la pasta non è immune dalla disinformazione. ( VIDEO ) Una credenza diffusa sconsiglia per esempio di mangiare la pasta a cena. "La pasta va consumata anche di sera perché è un'alleata del sonno", afferma Elisabetta Bernardi, divulgatrice scientifica e nutrizionista dell'università di Bari, in un'intervista a 'Let's Talk About Food and Science', format promosso dal gruppo Barilla, rispondendo alla prima di 5 domande su altrettanti aspetti e curiosità riguardanti pasta, carboidrati e dieta mediterranea. Iltempo.it

Dalla nutrizionista Elisabetta Bernardi 5 riposte per eliminare dubbi e incertezze sulla pasta

