Nuovo ospedale di Terni | la Presidente Proietti scavalca la città e le sue istituzioni

La Presidente della Giunta regionale dell’Umbria, Stefania Proietti, visiterà Terni il 20 dicembre per presentare alla cittadinanza lo studio sulle aree idonee alla realizzazione del nuovo ospedale, sollevando discussioni sulla gestione e le decisioni riguardanti questa importante infrastruttura sanitaria.

Dalla stampa apprendiamo che sabato 20 dicembre la Presidente della Giunta regionale dell’Umbria, Stefania Proietti, sarà a Terni per presentare alla cittadinanza lo studio sulle aree idonee alla localizzazione del nuovo ospedale. Prendiamo atto che la Regione non ritiene necessario alcun confronto reale con la città. Ciò che colpisce, e che riteniamo politicamente grave, è il metodo scelto dalla Presidente Proietti: ancora una volta Terni viene scavalcata, umiliata e privata del diritto a un confronto istituzionale serio e trasparente. Il Consiglio Comunale di Terni aveva formalmente invitato la Presidente a partecipare a un confronto pubblico e istituzionale su un tema strategico come il nuovo ospedale. Ilgiornale.it

