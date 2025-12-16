Nuovo ospedale Alternativa Popolare | La presidente Proietti scavalca Terni e le sue istituzioni

Alternativa Popolare critica la decisione della presidente Proietti di presentare lo studio sul nuovo ospedale a Terni, accusandola di scavalcare le istituzioni locali e la città stessa. L'evento, previsto per sabato 20 dicembre, solleva questioni sulla gestione del progetto e sul coinvolgimento delle comunità interessate.

"Dalla stampa apprendiamo che sabato 20 dicembre la Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Stefania Proietti, sarà a Terni per presentare alla cittadinanza lo studio sulle aree idonee alla localizzazione del nuovo ospedale. Prendiamo atto che la Regione non ritiene necessario alcun confronto reale con la città". Lo si legge in una nota del Gruppo Consiliarec – Comune di Terni. "Ciò che colpisce, e che riteniamo politicamente grave, è il metodo scelto dalla Presidente Proietti: ancora una volta Terni viene scavalcata, umiliata e privata del diritto a un confronto istituzionale serio e trasparente - continua la nota - Il Consiglio Comunale di Terni aveva formalmente invitato la Presidente a partecipare a un confronto pubblico e istituzionale su un tema strategico come il nuovo ospedale. Iltempo.it

