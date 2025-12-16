Nuovo concorsi docenti 2026 cosa ci aspetta | le anticipazioni Lalla vi spiegherà tutto

Il quinto numero della newsletter settimanale Diventare insegnanti anticipa le novità sui concorsi docenti 2026, con dettagli su requisiti, nuove modalità di esame e indiscrezioni. Lalla fornirà un quadro completo delle evoluzioni previste, offrendo aggiornamenti utili per chi aspira a intraprendere questa carriera.

Nel quinto numero della newsletter settimanale Diventare insegnanti, prevista per questo venerdì, Lalla vi fornirà informazioni su come evolveranno i concorsi per diventare docenti: requisiti, nuove prove e indiscrezioni. Vi spiegherà tutto. Iscriviti entro venerdì ore 18. All’interno troverai anche uno sconto speciale per l’acquisto dei corsi di preparazione al concorso PNRR3. Cosa riceverò? Chi . L'articolo . Orizzontescuola.it

Concorso Docenti 2025-2026: Guida definitiva a prova scritta e orale - NUOVE REGOLE

Docenti fatevi avanti: aperto il concorso per le scuole cantonali per l'anno 2026/2027 - L’apertura del bando, che sarà disponibile fino al 9 gennaio 2026, non implica che vi sia un fabbisogno immediato di nuovi insegnanti in tutte le materie e in tutti gli ordini scolastici messi a conco ... ticinonews.ch