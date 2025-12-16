Nuovo commissariato a San Pietro | l' immobile consegnato al ministero dell' Interno
Il Comune di San Pietro Vernotico ha consegnato ufficialmente al Ministero dell'Interno un nuovo immobile destinato a diventare un commissariato di polizia. L'atto di costituzione del diritto di superficie, firmato il 15 dicembre e della durata di 99 anni a titolo gratuito, rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza delle forze dell'ordine nel territorio.
SAN PIETRO VERNOTICO - Nella mattinata di ieri, 15 dicembre, il Comune di San Pietro Vernotico, nella persona del sindaco Maria Lucia Argeniteri, ha formalmente sottoscritto l’atto di costituzione del diritto di superficie, della durata di 99 anni a titolo gratuito, in favore del Demanio dello. Brindisireport.it
