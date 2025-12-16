Nuovo arrivo in casa Rana Verona | preso il libero Staforini

Verona Volley annuncia l’ingaggio di Matteo Staforini, nuovo libero della squadra. Classe 2003 e alto 193 centimetri, il giovane atleta si è formato nel settore giovanile dei Diavoli Rosa e ha iniziato la sua carriera in SuperLega a Milano. L’arrivo di Staforini rappresenta un importante rinforzo per la rosa gialloblù.

Verona Volley ha annunciato l'ingaggio di Matteo Staforini.Libero classe 2003, alto 193 centimetri, Staforini è cresciuto nel settore giovanile dei Diavoli Rosa, per poi muovere i primi passi della sua carriera in SuperLega sui campi di Milano. Nel suo percorso ha poi vestito le maglie di Latina. «Siamo felici di accogliere Matteo nel nostro roster, convinti che potrà offrire un contributo concreto al raggiungimento degli obiettivi di questa stagione», ha detto il direttore sportivo di Verona