Nuovi investimenti sul servizio idrico a Foiano

Nel 2025, Foiano Arezzo ha visto importanti investimenti nel settore idrico, con interventi recentemente completati. Questi interventi mirano a migliorare la qualità e l’efficienza del servizio, preparando il territorio per nuove opere strategiche previste nel 2026. Un passo avanti significativo per garantire un servizio più affidabile e sostenibile alla comunità locale.

Arezzo, 16 dicembre 2025 – : interventi conclusi nel 2025 e opere strategiche in arrivo per il 2026. La società N uove Acque, gestore del servizio idrico integrato, prosegue con decisione il proprio piano di investimenti nel territorio comunale di Foiano della Chiana, confermando un percorso di costante ammodernamento delle infrastrutture idriche e fognarie. Nei giorni scorsi è stato condiviso l'aggiornamento sullo stato delle opere concluse nel 2025 e su quelle programmate per il 2026, delineando un quadro di continuità e crescita degli interventi.

