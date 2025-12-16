Nuovi fondi per la biblioteca ‘De Gemmis’ via all’acquisto di libri e risorse digitali

La biblioteca metropolitana 'De Gemmis' di Bari riceve nuovi fondi dal Ministero della Cultura, destinati all'acquisto di libri e risorse digitali. Questa iniziativa mira ad arricchire l'offerta culturale e aggiornata, garantendo accesso a materiali innovativi e digitalizzati per la comunità.

Nuovi fondi in arrivo per la biblioteca metropolitana 'De Gemmis' di Bari. La struttura, infatti, è risultata tra gli enti ammessi a un finanziamento del Ministero della Cultura per l'acquisto di nuovi libri, anche in formato digitale. Il contributo, pari a 12.669,58 euro, rientra nel Fondo.