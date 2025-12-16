Intel ha annunciato una riorganizzazione del suo management, introducendo nuove nomine in ruoli strategici. Tra queste, Robin Colwell è stato nominato responsabile degli Affari governativi, in un contesto di cambiamenti che coinvolgono anche Marketing, Comunicazione e Strategia tecnologica avanzata, segnando un passo importante per l’azienda nel rafforzare le sue aree chiave.

Nuove nomine in Intel: Robin Colwell agli Affari governativi

Giro di nomine in Intel, che ha annunciato un’importante riorganizzazione interna del management. L’azienda leader nel settore della tecnologia informatica e nella produzione dei microprocessori ha infatti accolto tre figure chiave per altrettante aree strategiche, ossia Affari governativi, Marketing e Comunicazione e Strategia tecnologica avanzata. Per quanto riguarda quest’ultima, Pushkar Ranade – attualmente a capo dello staff del Ceo – assumerà ad interim la carica di Chief Technology Officer, subentrando temporaneamente a Sachin Katti, passato a novembre in OpenAI. Il suo impegno sarà cruciale per definire la linea aziendale soprattutto sul quantum computing e i materiali innovativi. Lettera43.it

