Nuove nomine in Intel | Robin Colwell agli Affari governativi
Intel ha annunciato una riorganizzazione del suo management, introducendo nuove nomine in ruoli strategici. Tra queste, Robin Colwell è stato nominato responsabile degli Affari governativi, in un contesto di cambiamenti che coinvolgono anche Marketing, Comunicazione e Strategia tecnologica avanzata, segnando un passo importante per l’azienda nel rafforzare le sue aree chiave.
Giro di nomine in Intel, che ha annunciato un’importante riorganizzazione interna del management. L’azienda leader nel settore della tecnologia informatica e nella produzione dei microprocessori ha infatti accolto tre figure chiave per altrettante aree strategiche, ossia Affari governativi, Marketing e Comunicazione e Strategia tecnologica avanzata. Per quanto riguarda quest’ultima, Pushkar Ranade – attualmente a capo dello staff del Ceo – assumerà ad interim la carica di Chief Technology Officer, subentrando temporaneamente a Sachin Katti, passato a novembre in OpenAI. Il suo impegno sarà cruciale per definire la linea aziendale soprattutto sul quantum computing e i materiali innovativi. Lettera43.it
Nuove nomine in Intel: Robin Colwell agli Affari governativi - Intel ha annunciato diverse nomine per alcuni settori chiave della sua leadership. msn.com
Meloniani con l’X Factor: al dipartimento di Butti fioccano nuove nomine x.com
L'UDC si rafforza sul litorale: a Ladispoli nuove nomine e auguri natalizi ___ Aperitivo natalizio a Ladispoli per l'UDC, occasione per consolidare la presenza del partito sul litorale nord. A organizzare l'incontro LUIGI MATALONI, membro del Direttivo Roma - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.