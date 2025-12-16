Nuove droghe l’ultima allerta è sull’Mdmb-pinaca | cos’è e cosa provoca
L’allerta sulle nuove sostanze stupefacenti si intensifica con l’emergere dell’Mdmb-pinaca, una droga di recente introduzione sul mercato italiano. Dopo i nitazeni, si accendono i riflettori su questa sostanza sconosciuta, che preoccupa le autorità per i suoi effetti e i rischi associati. Ecco cosa bisogna sapere su questa nuova minaccia.
Roma, 16 dicembre 2025 – L’ultimo allarme sulle nuove droghe in Italia dopo i nitazeni arriva dall’Mdmb-pinaca. Le tracce del pericoloso cannabinoide sintetico, potente allucinogeno, sono state trovate nella camera del 23enne che nella notte tra il 28 e il 29 novembre, a Roma, è morto dopo essersi lanciato dal secondo piano del b&b dove alloggiava. Le analisi richieste dal pm hanno scovato quella pericolosissima sostanza nella cannabis light che – come hanno accertato gli investigatori – era stata acquistata in un negozio di Firenze. Il governo Meloni domenica 15 dicembre ha diffuso un alert. “Prodotti venduti come cannabis light contenenti Mdmb-pinaca, sostanza con effetti anche letali”, il titolo che non lascia margine a dubbi. Quotidiano.net
