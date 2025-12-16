Nuove intercettazioni di Alberto Stasi, finora inedite, emergono nel caso di Garlasco, offrendo spunti rilevanti. Tra queste, una frase chiave:

© Iltempo.it - Nuova intercettazione di Alberto Stasi: "Sei minuti". Cosa cambia nei tempi

Nuove intercettazioni, finora inedite, di Alberto Stasi offrono nuovi spunti nel caso di Garlasco. Le la fatte ascoltare Quarta Repubblica, il programma di Nicola Porro su Rete 4. L'ultima risale al 15 novembre 2007, tre mesi dopo il delitto di Chiara Poggi, e riporta le parole del fidanzato della vittima, poi condannato, al suo avvocato Giarda. Entrambi sono davanti alla tv seguendo un programma sulla vicenda. Si parla dei minuti trascorsi tra l'ultimo squillo al telefono della vittima e la chiamata alla Croce Rossa. "Sono sei minuti", chiarisce Stasi col suo legale respingendo l'ipotesi che sia rimasto a lungo nella villetta dopo aver scoperto il corpo senza vita della sua fidanzata, questa la sua versione. Iltempo.it

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Laudio tra Alberto Stasi e il Padre che emerge solo oggi 23082007

Video Laudio tra Alberto Stasi e il Padre che emerge solo oggi 23082007 Video Laudio tra Alberto Stasi e il Padre che emerge solo oggi 23082007

Garlasco, nuova intercettazione di Alberto Stasi: "Sei minuti". Cosa cambia nei tempi - Nuove intercettazioni, finora inedite, di Alberto Stasi offrono nuovi spunti nel caso di Garlasco. iltempo.it