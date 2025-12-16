Nuova Fiat Multipla 2026 | torna la monovolume a 6 posti? FOTO

La Fiat Multipla 2026 si prepara a tornare come una monovolume a 6 posti, secondo le ultime indiscrezioni e rumor del settore automobilistico. Questa nuova generazione promette di rinnovare il modello iconico, combinando design innovativo e funzionalità pratiche. Ecco le anticipazioni e le immagini che circolano, per scoprire cosa ci attende nel futuro della Multipla.

Ecco come potrebbe essere (e cosa dicono le ultime indiscrezioni) della Fiat Multipla 2026 nuova generazione basandoci su vari rumor e anticipazioni recenti del mercato auto. Design e carrozzeria. La nuova Fiat Multipla non dovrebbe riproporre l’estetica visionaria della vecchia monovolume anni ’90, ma evolversi in una crossover compatta SUV familiare con un design moderno e squadrato: Linee più nette e robuste, simili a quelle della Fiat Grande Panda, con plastiche protettive nella parte bassa della carrozzeria.. Frontale verticale con fari a “pixel” o listelli luminosi su alcuni rendering, richiamando lo stile recente del marchio Fiat. Ilgiornaledigitale.it

Nuova Fiat Multipla: il suo ritorno sembra sempre più vicino - Complice anche la presentazione del nuovo concept Citroen Elo, base su cui potrebbe poggiare anche la Multipla. motorisumotori.it