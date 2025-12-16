nuoto master europei a lublino i fantastici quattro della polisportiva garden tornano dalla polonia con 15 medaglie

I nuotatori master della Polisportiva Garden di Rimini, guidati da Fabio Bernardi, tornano dagli europei di Lublino con 15 medaglie. Quattro atleti eccezionali, esempi di vitalità e tenacia, hanno confermato ancora una volta il loro talento e dedizione, portando a casa risultati prestigiosi in un’importante competizione internazionale.

Loro ci hanno fatto l’abitudine, ma per i coetanei sono un grande esempio di vitalità e tenacia. Protagonisti ancora una volta, i ‘fantastici quattro’, nuotatori Master della Polisportiva Garden di Rimini, allenati da Fabio Bernardi, che domenica sono tornati col sorriso sulle labbra dai campionati europei in vasca corta di Lublino, in Polonia. Per questi atleti non più giovanissimi il bottino è composto da quindici medaglie, di cui cinque ori, un argento e un bronzo individuali e due bronzi di squadra, per un totale di otto medaglie, nelle staffette. Il decano del gruppo è Filiberto Bonduà, 90 anni compiuti, ex capo deposito delle Ferrovie dello Stato, che ha conquistato l’oro nei 50 rana della categoria M90. Sport.quotidiano.net

