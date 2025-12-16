nuoto artistico sport village profuma di azzurro cascini convocata in nazionale

Elena Cascini, giovane promessa di Sport Village Banca di Pesaro, si distingue nel nuoto artistico. Convocata con la nazionale Juniores, rappresenta un esempio di talento e dedizione. La sua partecipazione alla nazionale aggiunge un ulteriore traguardo alla sua crescita, confermando il valore del settore giovanile e il prestigio dell’impianto pesarese in questo sport.

Elena Cascini è stata convocata con la nazionale Juniores di nuoto artistico. Per l’atleta di Sport Village Banca di Pesaro una doppia soddisfazione: è la più giovane della sua categoria e questa chiama segue quella di pochi mesi fa. Cascini infatti aveva partecipato ai campionati del mondo giovanili di Atene manifestazione nella quale aveva portato a casa la migliore prestazione azzurra. "Un risultato di grande valore – fa notare il presidente di Sport Village Banca di Pesaro Andrea Sebastianelli – che conferma la dedizione e le qualità della nostra giovanissimi ma atleta". La stessa Elena Cascini ha partecipato con successo, assieme ad Eleonora Sarti (foto) quest’ultima classe 2010, al prestigioso collegiale di selezione della squadra nazionale Junior che si è svolto a Savona nei giorni scorsi, in vista delle competizioni internazionali per la stagione 2026: "Nel corso del raduno – aggiunge il presidente Sebastianelli – le due atlete hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con l’eccellenza tecnica italiana, distinguendosi entrambe per l’ottimo livello di preparazione". Sport.quotidiano.net

