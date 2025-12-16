Nunzia Spinoso morta a 60 anni la maestra di Canepina

Canepina piange la scomparsa di Nunzia Spinoso, amata maestra della scuola elementare, deceduta a 60 anni a causa di una malattia. La sua perdita rappresenta un grave lutto per l’intera comunità, che la ricorda con affetto e gratitudine per il suo impegno e dedizione.

Lutto a Canepina per la morte di Nunzia Spinoso, maestra della scuola elementare. Si è spenta a 60 anni a causa una malattia: una notizia che ha colpito profondamente l'intera comunità. Molto conosciuta e benvoluta in paese, era apprezzata per le sue qualità umane: una presenza gentile e sempre. Viterbotoday.it

