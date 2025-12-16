nucleare il pasticcio su un file excel ferma la fusione e la lobby ora invoca la comunicazione aggressiva

Un incidente su un file Excel ha bloccato temporaneamente un progetto di fusione nel settore nucleare italiano. Nel frattempo, la lobby del nucleare invita a adottare una strategia di comunicazione più incisiva, anche aggressiva, per promuovere il proprio futuro e influenzare l’opinione pubblica.

“Scendere nell’arena, arrivare nei gangli della società. Anche in modo aggressivo”. È così che l’industria nucleare italiana immagina il proprio futuro. Le parole sono di Stefano Monti, presidente dell’ Associazione Italiana Nucleare, pronunciate il 12 dicembre durante un seminario online seguito da poche decine di persone e che oggi raccoglie una cinquantina di like. Non un lapsus, ma una linea strategica: alla spinta tecnologica va affiancata una spinta comunicativa, territoriale, capillare. Convincere il Paese, prima ancora che costruire gli impianti. La coincidenza temporale è rivelatrice. Mentre Monti invita a “scendere nell’arena” e a dotarsi di “ finanziamenti adeguati ” per una comunicazione più aggressiva, il governo accelera sull’incardinamento del disegno di legge sul nucleare “sostenibile”, promettendo una nuova stagione di cantieri e rilancio industriale. Ilfattoquotidiano.it

