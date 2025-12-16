Novena di Natale 2025 oggi iniziano le preghiere fino al 24 dicembre | le origini e le influenze storiche

La Novena di Natale 2025 prende il via oggi, 16 dicembre, e si concluderà il 24 dicembre. Questa tradizione religiosa, radicata nella storia cristiana, prevede una serie di preghiere e meditazioni che accompagnano i fedeli nel percorso di preparazione alla celebrazione della nascita di Gesù. Un momento di spiritualità e riflessione che unisce comunità di tutto il mondo.

La Novena di Natale in Cattedrale - La Novena rappresenta il culmine della preparazione spirituale della Diocesi e trova il suo cuore pulsante nella Cattedrale, la chiesa madre della Comunità Pastorale. diocesitortona.it

NOVENA DI NATALE 16-23 DICEMBRE 2025 Da domani alle ore 21:00 in Parrocchia vivremo la tradizionale Novena di Natale con il canto del "Regem Venturum" e delle antifone in "O". P.S. Sabato 20 e Domenica 21 la Novena sarà vissuta al termine delle S - facebook.com facebook