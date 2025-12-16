Novena di Natale 2025 oggi iniziano le preghiere fino al 24 dicembre | le origini e le influenze storiche

La Novena di Natale 2025 prende il via oggi, 16 dicembre, e si concluderà il 24 dicembre. Questa tradizione religiosa, radicata nella storia cristiana, prevede una serie di preghiere e meditazioni che accompagnano i fedeli nel percorso di preparazione alla celebrazione della nascita di Gesù. Un momento di spiritualità e riflessione che unisce comunità di tutto il mondo.

Oggi, martedì 16 dicembre 2025 inizia la Novena di Natale, che accompagnerà i federli cristiani fino alla notte del 24 dicembre. Qui le origini della celebrazione. Fanpage.it

