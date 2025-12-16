Novant’anni di futuro | il Liceo Stelio Vitale Modica celebra con una settimana di creatività e prevenzione

Zazoom 16 dic 2025

Il Liceo linguistico “Stelio Vitale Modica” di Messina celebra i suoi 90 anni con una settimana ricca di eventi dal 16 al 22 dicembre 2025. Un'occasione per condividere momenti di creatività e sensibilizzazione sulla prevenzione, coinvolgendo attivamente studenti e comunità scolastica in un percorso di festeggiamenti e riflessione.

Dal 16 al 22 dicembre 2025 il Liceo linguistico “Stelio Vitale Modica” di Messina festeggia i suoi 90 anni con una settimana intensa di iniziative dedicate agli studenti e pensate insieme a loro. Laboratori, incontri tematici e performance artistiche animeranno l’istituto di via Primo Settembre. Messinatoday.it

