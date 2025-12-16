Notino a Telgate il primo accordo integrativo in Europa | previsti bonus nascite e congedo per le vittime di violenza

Notino, con sede a Telgate, ha raggiunto il suo primo accordo integrativo in Europa, segnando un'importante tappa per l'azienda. L'intesa prevede bonus nascita e congedi per le vittime di violenza, consolidando l'impegno dell'azienda verso il benessere dei dipendenti e rafforzando il ruolo dello stabilimento italiano come esempio di innovazione e attenzione alle risorse umane.

Primo accordo europeo per Notino, e la sede dell’unico stabilimento italiano del gruppo, Telgate, ne diventa il palcoscenico. Notino Italia, il più grande e-shop europeo di prodotti di bellezza e salute, specializzato nella vendita on line di un’ampia selezione di profumi e cosmetici, presente in 28 paesi in Europa, ha infatti accolto le proposte emerse nella trattativa condotta dai sindacati bergamaschi, favorita anche da una precedente intesa sull’accordo di stagionalità stipulata dalle sole sigle di Fisascat e Felsa Cisl che porterà alla stabilizzazione di 18 lavoratori. Nei giorni scorsi è stato infatti firmato il primo accordo aziendale sul Contratto Integrativo da parte di Fisascat e Felsa Cisl, Filcams e Nidil Cgil, che introdurrà nuove misure a tutela dei dipendenti, i quali a seconda dei picchi di attività possono arrivare anche ad un numero di 300 unità, somministrati inclusi. Bergamonews.it

