Nostalgia canaglia la tessera Pd 2026 è dedicata a Tina Anselmi staffetta partigiana Il nuovo che avanza?

L'ultima iniziativa del Partito Democratico, la tessera 2026 dedicata a Tina Anselmi, ha suscitato reazioni ironiche sui social. Mentre Elly Schlein annuncia con orgoglio il nuovo passo, i commenti degli utenti riflettono un mix di nostalgia e sarcasmo, evidenziando il clima di dibattito acceso e spesso scherzoso che caratterizza l’attuale scena politica.

© Secoloditalia.it - Nostalgia canaglia, la tessera Pd 2026 è dedicata a Tina Anselmi staffetta partigiana. Il nuovo che avanza? L'ironia è dietro l'angolo e sui social è uno sciame di commenti ironici all'ultima performance del Nazareno annunciata con malcelato orgoglio da Elly Schlein. Parliamo della scelta, non sappiamo quanto sofferta, di dedicare la tessera del Pd 2026 a Tina Anselmi. Fondo rosa e il volto della partigian,a prima donna ministro della storia repubblicana, con la frase "capìi allora che per cambiare il mondo bisognava esserci". Non proprio una scelta mediaticamente di grande impatto, non esattamente un segnale di modernità e svecchiamento. Piuttosto un'opzione che sa di antico, di ripiegamento nel nome dell'antifascismo e della Resistenza.

