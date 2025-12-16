Norton-Cuffy Juve c’è traffico sulle corsie | anche l’Inter punta l’inglese del Genoa ma non è il primo obiettivo per gennaio Ultime
Norton-Cuffy, giovane talento del Genoa, è al centro delle attenzioni di diverse big italiane, tra cui la Juventus e l’Inter. Le trattative di mercato si intensificano, con l’Inter che valuta l’acquisto a causa dell’emergenza Dumfries. Tuttavia, per gennaio, Norton-Cuffy non rappresenta ancora la prima scelta per nessuna delle due società.
Norton-Cuffy Juve, le mosse nerazzurre: l’emergenza Dumfries spinge Marotta verso il rossoblù se sfuma l’atalantino seguito anche da Comolli. Il valzer degli esterni rischia di accendere il mercato di gennaio, creando incroci pericolosi tra le due eterne rivali del calcio italiano. Se la strategia bianconera per le corsie laterali è in piena evoluzione, la suggestione Norton-Cuffy Juve entra di diritto nelle dinamiche di mercato, seppur di sponda, a causa dell’emergenza scoppiata in casa Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri sono alla disperata ricerca di un sostituto per Denzel Dumfries, il cui infortunio alla caviglia potrebbe richiedere un’operazione e un lungo stop. Juventusnews24.com
Calciomercato Serie A, quante big interessate a Norton-Cuffy! Un club adesso fa sul serio: è stato visionato ieri al BluEnergy Stadium! Le ultime - Le ultimissime Il calciomercato invernale si preannuncia infuocato, con Napoli e Juventus ... calcionews24.com
CDS - Napoli, Norton-Cuffy è sotto osservazione dell'Inter, l'asse dei nerazzurri col Genoa - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter starebbe per irrompere su un obiettivo di mercato del Napoli: Brooke Norton- napolimagazine.com
Si fanno diversi nomi: da Brooke Norton-Cuffy e Idrissa Touré al sogno complicato Marco Palestra. Intanto, però, Tuttosport risolve tutti i dubbi in merito alla cifra che il club potrà spendere a gennaio: sul mercato potranno essere messi 25 milioni di euro - facebook.com facebook
Dumfries tra operazione alla caviglia e addio, l'Inter studia un acquisto a gennaio: da Palestra a Norton-Cuffy, gli obiettivi per la fascia destra x.com
