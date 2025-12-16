Norton-Cuffy Inter l’inglese è in pole come sostituto di Dumfries! Ecco perché ma c’è un ostacolo

Norton-Cuffy, giovane talento inglese, si candida come possibile sostituto di Dumfries all’Inter. La sua situazione contrattuale e le prestazioni recenti lo rendono un’opzione interessante, ma ci sono alcuni ostacoli che potrebbero influenzare il suo trasferimento dal Genoa. Ecco i dettagli e le ragioni dietro questa potenziale operazione di mercato.

© Internews24.com - Norton-Cuffy Inter, l’inglese è in pole come sostituto di Dumfries! Ecco perché, ma c’è un ostacolo Inter News 24 per arrivare all’esterno del Genoa. Il verdetto arrivato da Londra non lascia spazio a interpretazioni: l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Denzel Dumfries ha ridisegnato le strategie stagionali dell’ Inter. I tempi di recupero per il laterale olandese si sono inevitabilmente dilatati, con una prognosi che parla di almeno tre mesi di stop. Il rientro è previsto indicativamente per la metà di marzo, giusto in tempo per il rush finale della stagione, ma troppo tardi per lasciare la fascia scoperta adesso. Internews24.com Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Inter, Norton-Cuffy osservato speciale: nome caldo addirittura per gennaio - Il nome dell'esterno del Genoa è sul taccuino dei dirigenti nerazzurri Inter da tempo secondo il quotidiano in edicola oggi ... fcinter1908.it

Nè Palestra, nè Norton-Cuffy: Inter, c’è un’alternativa per la fascia destra - I nerazzurri potrebbero ritrovarsi costretti a cercare un nuovo esterno a gennaio in caso di infortunio prolungato di Dumfries ... msn.com

GdS - Le alternative più concrete per la corsia destra dell’Inter nel mercato di gennaio sono principalmente due, oltre a Norton Cuffy che il Genoa potrebbe cedere per 15/20 milioni per un profilo in pieno stile Oaktree. Moris Valincic della Dinamo Zagabria, sol - facebook.com facebook

Dumfries tra operazione alla caviglia e addio, l'Inter studia un acquisto a gennaio: da Palestra a Norton-Cuffy, gli obiettivi per la fascia destra x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.