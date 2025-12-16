Norton-Cuffy Inter l’inglese è in pole come sostituto di Dumfries! Ecco perché ma c’è un ostacolo

Norton-Cuffy, giovane talento inglese, si candida come possibile sostituto di Dumfries all’Inter. La sua situazione contrattuale e le prestazioni recenti lo rendono un’opzione interessante, ma ci sono alcuni ostacoli che potrebbero influenzare il suo trasferimento dal Genoa. Ecco i dettagli e le ragioni dietro questa potenziale operazione di mercato.

Inter News 24 per arrivare all’esterno del Genoa. Il verdetto arrivato da Londra non lascia spazio a interpretazioni: l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto Denzel Dumfries ha ridisegnato le strategie stagionali dell’ Inter. I tempi di recupero per il laterale olandese si sono inevitabilmente dilatati, con una prognosi che parla di almeno tre mesi di stop. Il rientro è previsto indicativamente per la metà di marzo, giusto in tempo per il rush finale della stagione, ma troppo tardi per lasciare la fascia scoperta adesso. Internews24.com

