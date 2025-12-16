Norton Cuffy Genoa una big potrebbe accelerare nel corso delle prossime settimane per l’esterno rossoblù | le ultimissime sul giocatore

Norton Cuffy Genoa è al centro di voci di mercato, con l’Inter pronta ad accelerare per assicurarsi il giovane esterno rossoblù a causa dell’infortunio di Dumfries. La trattativa si fa sempre più calda, anche se restano alcuni ostacoli da superare prima di una possibile fumata bianca.

Norton Cuffy Genoa, l’Inter è pronto ad accelerare sul giocatore visto l’infortunio di Dumfries. Ma c’è un ostacolo da superare. Le ultime Il verdetto arrivato da Londra non lascia margini: l’intervento chirurgico subito da Denzel Dumfries ha costretto l’Inter a ridisegnare le strategie per la stagione in corso. Il laterale olandese resterà fuori per almeno . Calcionews24.com

