Mathias Norsgaard, attuale ciclista della Lidl-Trek, ricorda il suo passato alla Movistar condiviso con Oier Lazkano, ora squalificato per doping. Norsgaard commenta con prudenza le irregolarità, sottolineando come a volte i segnali possano essere evidenti:

Mathias Norsgaard, oggi alla Lidl-Trek, ricorda il periodo alla Movistar condiviso con Oier Lazkano, squalificato per doping proprio per irregolarità in quel periodo: "Io spero sempre nel meglio delle persone ma al Delfinato l'odore era troppo forte.". Fanpage.it

