Norsgaard contro l'ex compagno Lazkano squalificato per doping | Se c'è puzza a volte è proprio m…
Mathias Norsgaard, attuale ciclista della Lidl-Trek, ricorda il suo passato alla Movistar condiviso con Oier Lazkano, ora squalificato per doping. Norsgaard commenta con prudenza le irregolarità, sottolineando come a volte i segnali possano essere evidenti:
Mathias Norsgaard, oggi alla Lidl-Trek, ricorda il periodo alla Movistar condiviso con Oier Lazkano, squalificato per doping proprio per irregolarità in quel periodo: "Io spero sempre nel meglio delle persone ma al Delfinato l'odore era troppo forte.". Fanpage.it
Doping, Norsgaard sull'ex compagno Lazkano: 'Sorpreso che l'abbia fatta franca a lungo' - Oier Lazkano è stato sospeso e quindi licenziato dalla RedBull Bora per le fluttuazioni anomale nel passaporto biologico ... it.blastingnews.com
In un’intervista a Feltet, Mathias Norsgaard ha espresso forti perplessità sulla gestione del caso Oier Lazkano da parte della Movistar, di cui è stato compagno fino al 2023. - facebook.com facebook
Mathias Norsgaard, ex compagno di squadra di Oier Lakzano alla Movistar, si è chiesto per quale motivo le anomalie del passaporto biologico dello spagnolo siano rimaste inosservate per così tanto tempo dlvr.it/TPqWnh x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.