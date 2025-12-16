Non uno di più | un corto social contro le armi tra i giovani

Il cortometraggio “Non uno di più”, scritto e diretto da Maurizio Braucci, sarà presentato in anteprima a Napoli il 18 dicembre. Questa iniziativa si inserisce in una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani, con l’obiettivo di contrastare l’uso delle armi tra i ragazzi attraverso un messaggio forte e condiviso.

Sarà presentato in anteprima a Napoli, "Non uno di più" il cortometraggio social advertising scritto e diretto da Maurizio Braucci con cui, giovedì 18 dicembre dai banchi dell'Istituto Superiore Casanova (ore 10, in piazzetta Casanova 4 a Napoli), prende il via una campagna di sensibilizzazione.

