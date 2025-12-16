Non solo la sconfitta emergenza in attacco per il Como | Fabregas nei guai

Il Como affronta un momento difficile, tra sconfitta e problemi in attacco. La partita contro la Roma si è conclusa con un risultato negativo e un gol di Wesley che ha deciso l'esito del match. Oltre al risultato, i lariani devono affrontare anche difficoltà nel reparto offensivo, complicando ulteriormente il cammino in campionato.

I lariani, oltre alla sconfitta, devono fare i conti anche con un altro problema nel reparto avanzato Il gol di Wesley ha condannato il Como alla sconfitta contro la Roma, partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it Secondo ko consecutivo per la squadra guidata dall’allenatore Cesc Fabregas, dopo il rotondo 4-0 contro l’ Inter di Cristian Chivu la settimana scorsa. Ma non è tanto la situazione in classifica a preoccupare il tecnico spagnolo, quanto gli infortunati. Alvaro Morata si è fermato per un problema muscolare e i tempi di recupero restano ignoti. Calciomercato.it

