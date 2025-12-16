Non solo la sconfitta emergenza in attacco per il Como | Fabregas nei guai

Il Como affronta un momento difficile, tra sconfitta e problemi in attacco. La partita contro la Roma si è conclusa con un risultato negativo e un gol di Wesley che ha deciso l'esito del match. Oltre al risultato, i lariani devono affrontare anche difficoltà nel reparto offensivo, complicando ulteriormente il cammino in campionato.

© Calciomercato.it - Non solo la sconfitta, emergenza in attacco per il Como: Fabregas nei guai I lariani, oltre alla sconfitta, devono fare i conti anche con un altro problema nel reparto avanzato Il gol di Wesley ha condannato il Como alla sconfitta contro la Roma, partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Fabregas (Ansa) – Calciomercato.it Secondo ko consecutivo per la squadra guidata dall’allenatore Cesc Fabregas, dopo il rotondo 4-0 contro l’ Inter di Cristian Chivu la settimana scorsa. Ma non è tanto la situazione in classifica a preoccupare il tecnico spagnolo, quanto gli infortunati. Alvaro Morata si è fermato per un problema muscolare e i tempi di recupero restano ignoti. Calciomercato.it In tangenziale succedono cose ??????? #polizia #stradale #streetracer #autotruccata #milano #real La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Como, allarme attacco. L'affare Diao, Fabregas e il "ricatto" del CT del Senegal - Smolcic non poteva riassumere meglio il motivo per cui gli ingranaggi del Como si siano. tuttomercatoweb.com

Campo del Rugby Como, dopo la bocciatura dell’Anac opposizioni all’attacco - Dopo la bocciatura dell'Anac al campo del Rugby Como (ne parlavamo qui) intervengono le opposizioni. espansionetv.it

Inter U23: follia ed espulsione di Melgrati, esordio di Raimondi, ma con Calligaris ko nel prossimo turno sarà emergenza portieri Inter U23 sconfitta in casa dalla Giana Erminio per 1 a 0 brava ad approfittare della superiorità numerica per via dell’espulsione d - facebook.com facebook

Benevento-Giugliano 4-0: Simonetti show (doppietta), segnano anche Tumminello e Manconi. Benevento primo a pari punti col Catania. Giugliano, sesta sconfitta di fila: emergenza salvezza. #Benevento #SerieC #IamCALCIO x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.