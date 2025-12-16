Non si sono pentiti | Trump chiede alla Bbc un risarcimento record da 10 miliardi

Donald Trump ha annunciato di aver intentato una causa contro la BBC, chiedendo un risarcimento record di 10 miliardi di dollari. Dopo settimane di tensioni e scontri pubblici, l'ex presidente americano ha deciso di agire legalmente, sostenendo di non essersi mai pentito delle sue azioni e puntando a ottenere un ingente risarcimento dall’emittente britannica.

Donald Trump passa all’incasso. Dopo settimane di schermaglie, il presidente americano presenta il conto e porta in causa l’emittente pubblica britannica. Ammonterebbe a 10 miliardi, la richiesta di risarcimento consegnata ai vertici della Bbc per una copertura mediatica che il tycoon ha bollato più volte come falsa e profondamente ingiusta. Trump-Bbc: la resa dei conti. La Bbc, simbolo del giornalismo occidentale e – da tempo – anche di una certa arroganza editoriale quando si tratta di parlare delle destre, è ora sotto accusa. Trump ha citato in giudizio la testata per diffamazione, accusandola di aver manipolato deliberatamente un suo discorso del 6 gennaio 2021 per costruire l’immagine di un incitamento diretto dell’assalto al Campidoglio Leggi anche Terremoto alla Bbc: cadono i vertici dopo le accuse di manipolazione di un discorso di Trump. Secoloditalia.it

