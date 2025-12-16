Non era mai successo! La Notte nel Cuore si prepara all’ultima puntata episodi mai così lunghi Quando e quanto durano
La Notte nel Cuore si avvicina alla conclusione, con episodi mai così lunghi e intensi. La soap turca di Canale 5 entra nella fase finale, trasmessa in prime time per valorizzare il suo momento decisivo. Mediaset ha deciso di concentrare gli ultimi episodi in un’unica tranche, segnando un punto di svolta nella programmazione natalizia.
La Notte nel Cuore è arrivata al momento decisivo. La soap turca di Canale 5 entra ufficialmente nella fase finale della sua messa in onda, con Mediaset che ha scelto di concentrare gli ultimi episodi in prime time, evitando ulteriori frammentazioni durante il periodo natalizio. Dopo la cancellazione dell’appuntamento domenicale, la rete ha ridisegnato l’assetto conclusivo per accompagnare il pubblico fino all’epilogo senza interruzioni. Secondo la programmazione attuale, restano due puntate complessive da trasmettere. La penultima puntata è prevista in prima serata martedì 17 dicembre, mentre il finale vero e proprio è atteso nella settimana di Natale, sempre in prime time, con collocazione strategica prima delle festività. Caffeinamagazine.it
La notte nel cuore Anticipazioni Mercoledì 10 Dicembre Nuh torna a casa Canan trova il soldi Hikmet
Anticipazioni “La notte nel Cuore”, episodi del 16 dicembre 2025: caos al banchetto di nozze di Nuh e Sevilay - Durante i festeggiamenti delle nozze di Nuh e Sevilay ne accadranno di tutti i colori. alfemminile.com
La Notte nel Cuore, come finisce la soap e quando andrà in onda l’ultima puntata - L’appuntamento per l’ultima puntata è fissato per il 23 dicembre su Canale 5, quando si scoprirà il destino dei protagonisti. velvetstyle.it
