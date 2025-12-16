Non curano il figlio e non lo mandano a scuola finiscono sotto processo | ' graziati' dal giudice

Una coppia è stata sottoposta a processo per aver trascurato il figlio e non averlo mandato a scuola. Tuttavia, il giudice Carla Montanaro ha assolto gli imputati, ritenendo che non abbiano commesso il fatto. La vicenda ha suscitato attenzione, evidenziando le implicazioni legali di tali comportamenti e le decisioni del tribunale.

Assolti per non aver commesso il fatto. E' quanto disposto dal giudice monocratico Carla Montanaro nei confronti di una coppia, G.M, di 38 anni e M.D.R., di 42 anni, entrambi di Capua e genitori di un ragazzo di 10 anni (all'epoca dei fatti), finiti sotto processo per Violazione degli obblighi di. Secondo quanto ricostruito dalla Procura sammaritana, dopo l'avvio delle indagini grazie alla denuncia dell'istituto scolastico frequentato dal minore e degli assistenti sociali, non avrebbero curato ...

Non mandano figli a scuola, 165 denunce - Non hanno mandato a scuola i loro figli o hanno permesso loro di assentarsi dalle lezioni per un periodo superiore al 25% delle giornate di assenza ... lagazzettadelmezzogiorno.it

