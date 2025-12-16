La finale di Coppa Italia si avvicina, portando tensione e aspettative. La squadra, partita con obiettivi diversi, ora si trova a lottare per un passaggio fondamentale verso la fase nazionale. Domani, la sfida contro la Sangiovannese rappresenta un’occasione cruciale da non lasciarsi sfuggire, in una gara che si preannuncia decisiva e ad alta posta in gioco.

© Lanazione.it - Non c’è tempo di rilassarsi. Domani c’è la Coppa Italia

La Coppa Italia, che forse all’inizio della stagione non rientrava tra gli obiettivi da raggiungere, ora che la squadra è arrivata a giocarsi la finale regionale contro la Sangiovannese, proverà a conquistare il "pass" per la fase nazionale, nel contesto di una gara ovviamente da dentro o fuori. Da ricordare appena che in base al regolamento, al termine dei novanta minuti regolamentari, in caso di parità, ci saranno due tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, i calci di rigore. La Lucchese arriva a questo importante appuntamento, dopo la vittoria contro un Cecina, che fino all’ultimo ha tenuto testa alla squadra di Pirozzi, che ha avuto il torto, per così dire di non chiudere il mach nel primo tempo, quando ha avuto due, forse tre occasionissime per bissare il vantaggio firmato dal poderoso centravanti Camilli, che ha dato poi la zampata vincente nel finale. Lanazione.it

