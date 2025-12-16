George Clooney annuncia che non tournerà più scene di baci sul set, confermando la sua decisione di evitare questo tipo di scene nei futuri film. L’attore e attivista ha condiviso un episodio del passato, sottolineando come un suo ex regista lo abbia criticato per il modo in cui interpretava queste scene.

"Non bacerò mai più un'attrice sul set. Uno dei miei primi registi mi aveva criticato, dicendo che non lo facevo bene": la promessa di George Clooney

Basta baci sul set. Ha le idee chiare George Clooney per i prossimi film che girerà. L’attore hollywoodiano e attivista ha annunciato di non voler più girare scene di baci professionali. La decisione, ha spiegato Clooney al quotidiano inglese Daily Mail, è influenzata dal suo rapporto con la moglie Amal e dall’età, 64 anni. “Cerco di seguire l’esempio di Paul Newman”, ha dichiarato Clooney riferendosi al leggendario attore scomparso nel 2008, che aveva deciso di non girare più scene romantiche in età avanzata: “ Ok, beh, non bacerò più una ragazza”. Clooney non ha rivelato le parole di Amal, ma ha lasciato intendere che il confronto con la moglie abbia avuto un ruolo importante nella scelta. Ilfattoquotidiano.it