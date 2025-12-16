Noci il superpotere di abbassare i livelli di colesterolo cattivo | i risultati di uno studio

Le noci, frutti del Juglans regia originario del Medio Oriente, sono conosciute per le loro proprietà benefiche. Ricche di nutrienti e versatili in cucina, studi recenti evidenziano il loro ruolo nel ridurre i livelli di colesterolo cattivo, contribuendo alla salute cardiovascolare. Un alimento che unisce gusto e benessere, ideale per una dieta equilibrata.

Gustose, versatili e salutari. Stiamo parlando delle noci, ovvero i frutti di un albero originario del Medio Oriente e oggi diffuso anche in Italia: il Juglans regia. Sull'arbusto essi sono ricoperti da un guscio verde chiamato mallo. Una volta terminata la maturazione quest'ultimo si secca e si annerisce, facendo cadere le noci. Quali benefici donano all'organismo? Scopriamolo insieme. Fresche o secche?. Le noci possono essere consumate sia fresche che essiccate. Appena raccolte, il loro sapore è più dolce e gradevole grazie al contenuto di acqua e ad una minore concentrazione di nutrienti. L' essiccazione, invece, è un processo che consiste nell'eliminazione dell'acqua e comporta sia una maggiore concentrazione di nutrienti, sia la possibilità di conservare i frutti più a lungo nel tempo. Ilgiornale.it

