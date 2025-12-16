Noale un libro racconta la storia del villaggio San Giuseppe

Il Villaggio San Giuseppe, situato a Noale, nasce negli anni Cinquanta come risposta alle esigenze di famiglie in difficoltà. Fondato dall’amministrazione civica dell’epoca, il quartiere è stato pensato per offrire un rifugio a chi aveva perso la propria casa a causa della guerra o delle colonie africane, conservando una significativa valenza storica e sociale.

Allontanandosi dal centro di Noale, in direzione Camposampiero, sorge il Villaggio San Giuseppe. È nato negli anni Cinquanta, su iniziativa dell’allora amministrazione civica, per accogliere famiglie disagiate, senza dimora a causa della guerra o perché di ritorno dalle colonie africane. A. Veneziatoday.it

